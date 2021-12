Covid, Usa mette Italia tra 80 paesi a rischio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli Usa sconsigliano i viaggi nel nostro Paese. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni – Italia, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a più alto rischio Covid per i viaggi. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4. La scorsa settimana nella lista, anche la Francia. In tutto sono 80 i paesi classificati al livello 4. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli Usa sconsigliano i viaggi nel nostro Paese. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni –, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a più altoper i viaggi. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4. La scorsa settimana nella lista, anche la Francia. In tutto sono 80 iclassificati al livello 4. L'articolo proviene daSera.

