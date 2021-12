Covid | ultime news Il bollettino | 23 195 casi e 129 morti | tasso di positività 3 | 7% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Processati 634.638 tamponi. In aumento ricoveri ordinari (+146) e terapie intensive (+7). Dopo la stretta sugli arrivi in Italia, il premier Draghi riferisce in Parlamento alla vigilia del Consiglio Ue: "Con l'inverno e l'arrivo della variante Omicron serve avere la massima cautela. Fare la terza dose il prima possibile". Il 16 dicembre si apre la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Intanto, la nuova variante continua a far paura: nel Regno Unito registrati 78mila, record da inizio pandemia