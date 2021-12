Covid | ultime news Bollettino | 23 195 casi e 129 morti | tasso di positività 3 | 7% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Processati 634.638 tamponi. In aumento i ricoveri ordinari (+146) e le terapie intensive (+7). Il coordinatore del Cts Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10milasintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni". Il premier Draghi difende la stretta dell'Italia sui viaggi: chi rientra da paesi Ue deve presentare un tampone negativo anche se vaccinato, quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Al via oggi l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine