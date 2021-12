Advertising

bizcommunityit : Covid Toscana oggi. Dati 15 dicembre, contagi in risalita: oltre mille casi - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 1.036 contagi: bollettino 15 dicembre - - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 1.036 contagi: bollettino 15 dicembre: Numeri covid del bollettino - italiaserait : Covid oggi Toscana, 1.036 contagi: bollettino 15 dicembre - infoitinterno : In Toscana 1.036 nuovi casi di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Firenze, 15 dicembre 2021 - Sono 1.036 i nuovi casi daregistrati inoggi 15 dicembre , che torna a sfondare quota mille . Un nuovo balzo in avanti (ieri erano 662) a fronte di 34.737 test effettuati, stati di cui 12.810 tamponi molecolari e ...- Sono 662 i contagi da coronavirus inoggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi ...MASSA. Assoluti al sapore della Toscana, che per l’occasione come mi ha ricordato Franco Pierazzoli, il presidente regionale, festeggia ben tre società ultracentenarie, la Pugilistica Lucchese, la Gal ...Distretto a due velocità in tempo di Covid: perde pezzi il tessile ... nato per impulso di Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato e Cna Toscana Centro.