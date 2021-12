Covid: Super Green Pass in zona bianca prorogato fino al 31 marzo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Super Green pass in zona bianca prorogato fino al 31 marzo #Covid - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - 71_cristiana : Draghi peggio di Conte!!! Covid, il Cdm dice sì alla proroga dello stato di emergenza per 3 mesi. E il super Gree… - CaioGCM : RT @giubileif: Prima hanno detto che per cancellare #statodiemergenza bisognava introdurre green pass, poi super green pass, ora che lo si… -