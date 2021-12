Covid spaventa la Roma | niente cena di Natale

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Almeno per il momento la festa didella(era in programma per questa sera a Trigoria) non si farà. Ogni anno prima delle festività, la società ha sempre approfittato per organizzare una ...

Non quest'anno e i motivi, principalmente, sono due: i recenti casi dinella rosa giallorossa (Cristante, Villar e Afena - Gyan) e quelli in aumento in Italia impongono cautela con il club che ......l'Europa e arriva la richiesta dell' Ecdc , il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di reintrodurre le misure restrittive per fermare la nuova ondata del. ...Il Campidoglio revoca il concerto di Capodanno al Circo Massimo. Il presidente campano De luca: «Nelle feste ci giochiamo salute ed economia» ...Il Covid-19 fa ancora paura in Italia ... Ancora oggi i dati fanno paura e spaventano per l’imprevedibilità che li accompagna. Negli ultimi 45 giorni i posti letto occupati in terapia intensiva sono ...