Covid, scenario catastrofico: un milione di casi al giorno Lockdown per diversi mesi. Coprifuoco, scuole chiuse e... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo scenario non è drammatico. E' catastrofico. Secondo quanto ha riportato l'autorevole quotidiano britannico The Guardian alla fine di dicembre, a causa della variante Omicron, nel Regno Unito si potrebbe raggiungere la cifra impressionante di un milione di positivi al Covid ogni giorno. Uno tsunami impensabile e devastante. Non si tratta di allarmismo, ma dello scenario peggiore... Segui su affaritaliani.it

