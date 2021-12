Covid, Roma non corre rischi: concertone di Capodanno annullato per il secondo anno di seguito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Davanti all'aumento repentino dei contagi, Roma corre ai ripari e rinuncia al concertone di Capodanno al Circo Massimo, dove erano attesi Coez, Blanco e Tommaso Paradiso. Sfuma anche l'ipotesi '... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Davanti all'aumento repentino dei contagi,ai ripari e rinuncia aldial Circo Massimo, dove erano attesi Coez, Blanco e Tommaso Paradiso. Sfuma anche l'ipotesi '...

Advertising

ladyonorato : Fra mezz’ora circa interverrò in #plenaria del Parlamento Europeo, collegata da Roma, nel dibattito sulla “rinascit… - Agenzia_Ansa : Il Campidoglio annulla il concerto di Capodanno al Circo Massimo. L'assessore ai Grandi Eventi, Onorato, ufficializ… - repubblica : Vaccino, al via dosi ai bimbi. Locatelli: 'Anche tra i piccoli ricoveri e morti. Il 7% ha sindrome post Covid, ci.… - Italia_Notizie : Covid, le città richiudono per le feste: niente evento di Capodanno a Milano, annullato a Roma. Dal Trentino alla C… - benny_bove : RT @repubblica: Covid Lazio, vaccinati i primi 5 bambini tra i 5 e gli 11 anni allo Spallanzani [di Arianna Di Cori] -