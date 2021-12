Covid | rinviata l’elezione di Miss Italia 2021

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L`elezione di, in programma domenica sera a Venezia, è stata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono purtroppo emersi due casi di contagio tra le concorrenti. Pertanto, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell`evento, "insieme al sindaco Luigi Brugnaro - spiega la patron Patrizia Mirigliani - abbiamo deciso di sospendere l`evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell`evoluzione della situazione epidemiologica in generale"."Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto - sottolinea il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - ringrazio l'organizzazione di, del Comune di Venezia e di Vela spa per l'azione ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - serenel14278447 : Miss Italia, la finale rinviata per Covid. Rilevati a Venezia due casi di positività - FrancoScarsell2 : A causa del Covid, rinviata a gennaio,l’elezione di Miss Italia 2021. La finale del concorso di bellezza, era previ… - ilmetropolitan : ???? #Rinviata a #Gennaio la #FinaleNazionale di #MissItalia2021 causa Covid-19 - TRAVELFRIENDit : Miss Italia, finale di Venezia rinviata per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rinviata

Il19 potrebbe esser dunque la testa di ponte ideale per cambiare la situazione. La Coppa d'Africa potrebbe essered allineata alle altre competizioni come gli Europei di Calcio e la ...Vittorie sofferte anche per Phoenix e Brooklyn, che hanno superato, entrambe all'overtime, rispettivamente Portland e Toronto mentre Chicago - Detroit è stataper il focolaionel ...Focolaio Covid per il club, che ha informato la Lega ... che dal proprio sito ufficiale ha fatto sapere della decisione ufficiale di rinviare 2 gare in programma nei prossimi giorni per il club del ...I ricoveri per Covid aumentano, il numero dei medici a disposizione resta sempre lo stesso e così chi era in attesa di un intervento chirurgico dovrà pazientare ancora un po’.