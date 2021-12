Covid | rinviata elezione Miss Italia | scoperti due casi di contagio fra le concorrenti

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) – L’di2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi dueditra le. Pertanto, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, “insieme al sindaco Luigi Brugnaro – spiega la patron Patrizia Mirigliani – abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - vanemorico : RT @tempoweb: Rinviata a gennaio la finale di Miss Italia, due concorrenti contagiate dal Covid #MissItalia #Venezia #MissItalia2021 #COVID… - fisco24_info : Miss Italia 2021, due casi Covid: rinviata elezione: Patrizia Mirigliani: 'Siamo molto dispiaciuti ma siamo certi d… - tempoweb : Rinviata a gennaio la finale di Miss Italia, due concorrenti contagiate dal Covid #MissItalia #Venezia… - Miti_Vigliero : Miss Italia, la finale rinviata per Covid. Rilevati a Venezia due casi di positività tra le concorrenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rinviata

L'elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono purtroppo emersi due casi di contagio datra le concorrenti. L'incoronazione slitta a gennaio. Miss Italia 2021, ecco chi sono le ...L'elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio datra le concorrenti. L'incoronazione slitta a gennaio.Tegola per il concorso di bellezza Miss Italia 2021, la cui finale, prevista per domenica 19 dicembre in diretta streaming da Venezia, è stata rinviata a data da destinarsi. A causare lo stop forzato ...L’elezione di MISS ITALIA2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio tra i conco ...