Covid, qualcuno si è chiesto come stanno i medici? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da quasi due anni, il personale sanitario vive in uno stato di emergenza cronica accompagnato, spesso, dall'irriconoscenza. Ecco perché questo malessere rischia di danneggiare tutti Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da quasi due anni, il personale sanitario vive in uno stato di emergenza cronica accompagnato, spesso, dall'irriconoscenza. Ecco perché questo malessere rischia di danneggiare tutti

Ultime Notizie dalla rete : Covid qualcuno La rivolta di Giorgia Meloni contro il mondo moderno, con parole sue ... qualcuno sarebbe tornato sulla scena. Non è accaduto. Le eccezioni sono tre, Stefano Feltri su ... Covid . "Prima dose, seconda dose, terza dose, fine dose mai? Perché non si può parlare di una cura per ...

Infermieri tedeschi si dimettono Si ammalano i giovani, e qualcuno non ce la fa. All'inizio della pandemia, la Germania era il paese ... I letti ci sono, e i pazienti Covid non sarebbero più del 50%, manca il personale specializzato. ...

Covid, l’appello di un No vax ricoverato con il casco: "Io ho sbagliato, vaccinatevi" Sky Tg24 Ora pensiamo a provvedimenti più strutturali Anticipare la chiusura della scuola di una settimana in vista del Natale, come suggerito da qualcuno sull’onda di preoccupazioni per i numeri dei contagi in risalita e per la nuova variante Omicron, è ...

Al Goretti le prime trenta dosi per i bambini LA NOVITÀParte oggi, all'ospedale Goretti di Latina il V-Day per le vaccinazioni pediatriche nella fascia di età 5- 11 anni. Nel reparto di Pediatria e Neonatologia saranno vaccinati i primi ...

