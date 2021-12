Covid: prorogato stato di emergenza, Super green pass fino al 31 marzo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza per il Covid. Anche Super green pass prorogato in zona bianca: cosa prevede il decreto Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza per il Covid. Il decreto legge è composto da 11 articoli e proroga tutte le misure legate all’emergenza. Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super green pass in zona bianca. Ad oggi il green pass rafforzato risulta in vigore fino al 15 gennaio. Il nuovo decreto, però, prevede che ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Proroga al 31dellod’per il. Anchein zona bianca: cosa prevede il decreto Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per la proroga al 31dellod’per il. Il decreto legge è composto da 11 articoli e proroga tutte le misure legate all’. Vieneal 31anche ilin zona bianca. Ad oggi ilrafforzato risulta in vigoreal 15 gennaio. Il nuovo decreto, però, prevede che ...

