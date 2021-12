Covid, Oms: 4 milioni di contagi in 7 giorni, variante Omicron in 76 paesi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Complessivamente calano i contagi (-5%) e i morti di Covid (-10%) settimanali nel mondo: fra il 6 e il 12 dicembre l’Organizzazione mondiale della sanità conteggia infatti circa 4 milioni di nuovi casi e poco meno di 47mila decessi. Anche l’Europa è in discesa: segna -7% nei casi e -3% nel numero di vittime del virus. A differenza della regione africana che, complice l’ascesa di Omicron, vede più che raddoppiare i propri contagi settimanali. E’ l’aumento più grande negli ultimi 7 giorni. Ma l’Africa continua a pesare sul totale dei casi per il 4% mentre l’Europa resta l’area con la più alta incidenza per 100mila abitanti e proprio qui si concentrano il 65% dei casi settimanali totali, poco meno di 2,6 milioni. Oltre che il 60% delle morti (28.362). Da inizio pandemia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Complessivamente calano i(-5%) e i morti di(-10%) settimanali nel mondo: fra il 6 e il 12 dicembre l’Organizzazione mondiale della sanità conteggia infatti circa 4di nuovi casi e poco meno di 47mila decessi. Anche l’Europa è in discesa: segna -7% nei casi e -3% nel numero di vittime del virus. A differenza della regione africana che, complice l’ascesa di, vede più che raddoppiare i proprisettimanali. E’ l’aumento più grande negli ultimi 7. Ma l’Africa continua a pesare sul totale dei casi per il 4% mentre l’Europa resta l’area con la più alta incidenza per 100mila abitanti e proprio qui si concentrano il 65% dei casi settimanali totali, poco meno di 2,6. Oltre che il 60% delle morti (28.362). Da inizio pandemia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - Adnkronos : #Covid, Oms dice no a plasma guariti: 'Cura costosa e inutile'. - Frances25551623 : RT @LorenzoAppleton: Allarme continuo! Non vi azzardate neanche a sperare che il covid possa indebolirsi e divenire endemico. Nonostante le… - lifestyleblogit : Covid, Oms: 4 milioni di contagi in 7 giorni, variante Omicron in 76 paesi - - italiaserait : Covid, Oms: 4 milioni di contagi in 7 giorni, in Africa casi raddoppiati -