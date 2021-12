Covid oggi Puglia, 598 contagi 5 morti: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 598 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, individuati su 26.603 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 176; Bat: 29; Brindisi: 131; Foggia: 115; Lecce: 96; Taranto: 52; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -1. Sono 5.855 le persone attualmente positive in Puglia, 131 le ricoverate in area non critica, 24 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 284.723 casi totali, 5.100.091 tamponi eseguiti, 271.938 le persone guarite e 6.930 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 598 i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi, individuati su 26.603 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 176; Bat: 29; Brindisi: 131; Fa: 115; Lecce: 96; Taranto: 52; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -1. Sono 5.855 le persone attualmente positive in, 131 le ricoverate in area non critica, 24 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 284.723 casi totali, 5.100.091 tamponi eseguiti, 271.938 le persone guarite e 6.930 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Anche tra i bimbi ricoveri e morti, vaccinare'. - SkyTG24 : #Covid19, 120 morti in 24 ore: mai così tanti dallo scorso 28 maggio. Aumentano i ricoveri - Tozambi_ : RT @AslanNerazzurro: @Beyondesolatio1 @FootballAndDre1 ma il discorso esula da Inter, Milan, etc. Credo semplicemente che annullare la copp… - Ansa_Fvg : Covid: oggi in Fvg 810 nuovi contagi, 14 decessi. In terapia intensiva 30 degenti (+2), in altri reparti 297 (-16)… -