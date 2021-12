Covid oggi Lombardia, 4.765 contagi e 29 morti: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 4.765 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 29 morti che portano a 34.648 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 134.761, mentre il rapporto positivi-test si attesta al 3,5%). Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 145 (-1) mentre salgono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: sono 1.189 (+4). Sono 1.687 i nuovi positivi nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 703 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 250 nuovi casi, a Brescia 535, a Como 303, a Cremona 90, a Lecco 83, a Lodi 128, a Mantova 156, a Monza 542, a Pavia 219, a Sondrio 54 e a Varese 480. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 4.765 ida coronavirus in, 152021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 29che portano a 34.648 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 134.761, mentre il rapporto positivi-test si attesta al 3,5%). Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 145 (-1) mentre salgono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: sono 1.189 (+4). Sono 1.687 i nuovi positivi nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 703 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 250 nuovi casi, a Brescia 535, a Como 303, a Cremona 90, a Lecco 83, a Lodi 128, a Mantova 156, a Monza 542, a Pavia 219, a Sondrio 54 e a Varese 480. ...

