Covid oggi Italia | Locatelli | “Anche tra i bimbi ricoveri e morti | vaccinare”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) I vaccini antisono importanti per “proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, comunque impatta in età pediatrica”,con. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superire di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sull’avvio della vaccinazione nei bambini 5-11 anni. Nell’età pediatrica, “secondo le stime dell’Ecdc”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “ogni 10mila casi sintomatici perci sono 65 ospedalizzazioni, 6nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso”, ha poi sottolineato. ...

'Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usaper i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo'. Lo ha detto il premier Mario Draghi in Aula alla Camera, in replica a un'osservazione sull'...... la Struttura del Commissario per l'Emergenza- 19, la Protezione Civile, tutti i cittadini", ha sottolineato Draghi ricordando che "in Italia più dell'85% della popolazione sopra i 12 ...Appena arrivato al Comando operativo di vertice interforze, cosa che gli permetterà di coordinare i vari corpi delle forze armate e concludere la campagna vaccinale di massa, Francesco Paolo Figliuolo ...In un Paese già al collasso economico e alle prese con la peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni, a preoccupare è anche il Covid-19. Il presidente della Commissione Salute del parlamento ...