Covid oggi Italia | 23 195 contagi e 129 morti | bollettino 15 dicembre

Sono 23.195 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati – regione per regione – nel bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 129 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 634.638 tamponi, il tasso positività è al 3,6%. CAMPANIA – Sono 1.621 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 2 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre 4 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 37.416 i test effettuati. In Campania sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 395 i pazienti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus, 23.195 casi e 129 morti in Italia nelle ultime 24 ore Sono 372 i nuovi positivi e un decesso oggi in Calabria . In Trentino altri 296 contagi. In Sardegna 250 casi.

Covid Gran Bretagna oggi: sfiorati gli 80mila contagi Alimentata dalla variante Omicron , cresce in maniera smisurata la pandemia in Gran Bretagna , dove sono stati sfiorati gli 80mila contagi Covid. Secondo quanto riporta il sito del governo, infatti, che aggiorna sull'andamento del Coronavirus nel Paese, nelle ultime 24 ore sono 78.610 i nuovi casi e 165 i morti . Si tratta del numero ...

Covid, ultime news. Bollettino: 23.195 casi e 129 morti, tasso di positività 3,6%. LIVE Sky Tg24 Covid: 23.195 nuovi casi in ultime 24 ore Milano, 15 dic. (LaPresse) – Sono 23.195 i positivi ai test Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.677.

Italiani all'estero: Schiavone (Cgie), 'dalle parole si passi ai fatti' "Penso. per esempio, ai temi fiscali o riguardanti la salute. La pandemia da Covid ha reso particolarmente evidente la inadeguatezza degli attuali strumenti a disposizione per tutelare il diritto alla ...

