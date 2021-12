Covid oggi in Fvg, 810 contagi e 14 morti: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 694 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 9.036 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). oggi si registrano i decessi di 14 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 297. Del totale dei nuovi positivi, 430 risultano essere donne (53.09%), mentre 380 casi si sono verificati tra gli uomini (46.91%); inoltre 182 casi hanno a che fare con persone under 19. : nello specifico, si tratta di Le vittime di oggi sono tre uomini di 86, 79 e 72 anni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 694 i nuovida coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia, 15, secondo i dati deldella Regione. Eseguiti 9.036 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%).si registrano i decessi di 14 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 297. Del totale dei nuovi positivi, 430 risultano essere donne (53.09%), mentre 380 casi si sono verificati tra gli uomini (46.91%); inoltre 182 casi hanno a che fare con persone under 19. : nello specifico, si tratta di Le vittime disono tre uomini di 86, 79 e 72 anni ...

