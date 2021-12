Covid oggi Campania, stop a feste in piazza a Capodanno: l’ordinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Covid oggi Campania, stop a feste in piazza a Capodanno. Restrizioni anche a Natale. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza, annunciata ieri e che sarà pubblicata in giornata, con la quale si vieta lo svolgimento di feste in luoghi pubblici e viene limitata la vendita e il consumo di cibo o bevande nelle aree pubbliche. l’ordinanza prevede, nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022, “per l’intero arco della giornata” il “divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021)in. Restrizioni anche a Natale. Il presidente della RegioneVincenzo De Luca ha firmato, annunciata ieri e che sarà pubblicata in giornata, con la quale si vieta lo svolgimento diin luoghi pubblici e viene limitata la vendita e il consumo di cibo o bevande nelle aree pubbliche.prevede, nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022, “per l’intero arco della giornata” il “divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta ...

