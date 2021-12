Covid oggi Campania, 1.621 contagi e 6 morti: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.621 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 2 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre 4 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 37.416 i test effettuati. In Campania sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 395 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.621 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 15. Registrati inoltre altri 6: 2 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre 4 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 37.416 i test effettuati. Insono 25 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 395 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

