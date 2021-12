Covid oggi Calabria, 372 contagi e 1 morto: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 372 i nuovi contagi registrati oggi, 15 dicembre, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 6.201 tamponi. Si registra un decesso. Il bollettino, inoltre, riporta +216 guariti, +155 attualmente positivi, +145 in isolamento, +12 ricoverati (per un totale di 202) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 18). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 372 i nuoviregistrati, 15, insecondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 6.201 tamponi. Si registra un decesso. Il, inoltre, riporta +216 guariti, +155 attualmente positivi, +145 in isolamento, +12 ricoverati (per un totale di 202) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 18). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Anche tra i bimbi ricoveri e morti, vaccinare'. - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - FatimaCurzio : RT @fabrizio19651: #COVID19 oggi Italia, in terapia intensiva 74% no vax #vaccinatevi_e_basta - occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza #Covid in #Campania per la giornata di oggi, 15 dicembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Roma tra la pizza di Briatore e le Botteghe Oscure riaperte per un giorno La data di quest'oggi, 15 dicembre 2021, resterà (forse) immobile nel calendario delle improbabili illusioni per due ... 'saranno limitati per le regole Covid', l''evento' potrà però essere seguito ...

'Quarta dose agli immunodepressi'. La risposta di Israele a Omicron ... anche per chi il Covid lo ha avuto. In Israele finora sono stati identificati una settantina di ... A partire da oggi, mercoledì 15 dicembre, Regno Unito e Danimarca sono inclusi nella 'lista rossa' ...

Covid, news. Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi 65 ricoveri". LIVE Sky Tg24 L’APPELLO: “SONO ISOLATO COL COVID. VACCINATEVI, VI SALVA LA VITA!” Gentile Valsassinanews, sono un residente dell’altopiano e vi chiedo un po’ di spazio per un breve appello a vaccinarsi contro il Covid. Ho preso il virus, e vi scrivo ora che sto un po’ meglio. Non h ...

Genova, truffava anziani fingendosi parente ammalato di Covid: arrestato 30enne Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo telefonava alla vittima di turno facendo finta di essere un parente ricoverato per Covid bisognoso di soldi per poter pagare le cure necessarie a ...

La data di quest', 15 dicembre 2021, resterà (forse) immobile nel calendario delle improbabili illusioni per due ... 'saranno limitati per le regole', l''evento' potrà però essere seguito ...... anche per chi illo ha avuto. In Israele finora sono stati identificati una settantina di ... A partire da, mercoledì 15 dicembre, Regno Unito e Danimarca sono inclusi nella 'lista rossa' ...Gentile Valsassinanews, sono un residente dell’altopiano e vi chiedo un po’ di spazio per un breve appello a vaccinarsi contro il Covid. Ho preso il virus, e vi scrivo ora che sto un po’ meglio. Non h ...Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo telefonava alla vittima di turno facendo finta di essere un parente ricoverato per Covid bisognoso di soldi per poter pagare le cure necessarie a ...