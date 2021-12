Covid oggi Basilicata, 105 contagi: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 105 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (102 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.502 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati per Covid sono 26 (+1): otto a Potenza e 18, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.602 (+63). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.339 somministrazioni di cui oltre 4.000 sono terze dosi. Finora 441.147 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,7 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 105 ida coronavirus in, 152021, secondo numeri e dati deldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (102 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.502 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati persono 26 (+1): otto a Potenza e 18, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.602 (+63). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.339 somministrazioni di cui oltre 4.000 sono terze dosi. Finora 441.147 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,7 per cento del totale della popolazione residente in, compresi under 12), ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Alto Adige, 452 contagi e un morto: bollettino 15 dicembre I dati della Regione Sono 452 oggi i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Si registra un morto, che porta a 1.278 il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia. I laboratori dell'Azienda ...

Covid oggi Basilicata, 105 contagi: bollettino 15 dicembre Numeri covid della regione Sono 105 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (102 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.502 tamponi ...

Covid, news. Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi 65 ricoveri". LIVE Sky Tg24 Consumi, il Covid spinge ancora casa e beni durevoli. Boom di friggitrici e smartwatch L’impennata dei consumi di beni durevoli è del +13,7% e chiuderà il 2021 a quota 70,6 miliardi, vale a dire il 2% in più rispetto ai livelli pre-Covid. È l’analisi sui consumi 2021 (a consuntivo fino ...

Variante Omicron, Galli: "Attendiamo importante aumento contagi" "Ci attendiamo che" la variante Omicron del covid "susciti un importante aumento delle infezioni". "Lo prevede l'Organizzazione mondiale della sanità e lo indicano i primi dati che arrivano da alcuni ...

