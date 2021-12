Covid oggi Alto Adige, 452 contagi e un morto: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 452 oggi i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Si registra un morto, che porta a 1.278 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.463 tamponi Pcr e registrato 246 nuovi casi positivi. Inoltre 206 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 753.884 tamponi su 268.371 persone. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 89, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 7 mentre 19 sono i ricoverati in reparti di terapia intensiva, ieri erano 22. I guariti totali sono 89.474 (+454). ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 452da coronavirus in, 15, secondo i dati deldella Regione. Si registra un, che porta a 1.278 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.463 tamponi Pcr e registrato 246 nuovi casi positivi. Inoltre 206 test antigenici positivi. A livello provinciale adsono stati effettuati in totale 753.884 tamponi su 268.371 persone. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 89, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 7 mentre 19 sono i ricoverati in reparti di terapia intensiva, ieri erano 22. I guariti totali sono 89.474 (+454). ...

Covid oggi Basilicata, 105 contagi: bollettino 15 dicembre Numeri covid della regione Sono 105 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (102 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.502 tamponi ...

Covid, news. Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi 65 ricoveri". LIVE Sky Tg24 Consumi, il Covid spinge ancora casa e beni durevoli. Boom di friggitrici e smartwatch L’impennata dei consumi di beni durevoli è del +13,7% e chiuderà il 2021 a quota 70,6 miliardi, vale a dire il 2% in più rispetto ai livelli pre-Covid. È l’analisi sui consumi 2021 (a consuntivo fino ...

Variante Omicron, Galli: "Attendiamo importante aumento contagi" "Ci attendiamo che" la variante Omicron del covid "susciti un importante aumento delle infezioni". "Lo prevede l'Organizzazione mondiale della sanità e lo indicano i primi dati che arrivano da alcuni ...

