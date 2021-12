Covid oggi Abruzzo, 333 contagi: bollettino 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 333 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid della regione. Non si registrano morti. Sono 121 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5657 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.890 tamponi molecolari e 10.049 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.22 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 333 (di età compresa tra 1 e 90 anni) ida coronavirus in, 152021, secondo numeri e dati deldella regione. Non si registrano morti. Sono 121 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5657 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.890 tamponi molecolari e 10.049 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.22 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Vaccino bimbi, Figliuolo: '500 mila al giorno. Hub dedicati con area giochi' ...diventare il capo del comando operativo di vertice interforze della Difesa per la lotta al Covid . ... con oltre l'85% della popolazione over 12 ad oggi completamente vaccinata. Percentuale che sale a ...

Microsoft Team ora cripta le vostre chiamate ...degli ultimi due anni a causa della situazione venutasi a creare a causa della pandemia di COVID - ... Oggi, come riportato dai colleghi di The Verge , vi segnaliamo che Microsoft ha implementato il ...

Covid, news. Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi 65 ricoveri". LIVE Sky Tg24 Covid, al via nel Lazio il V-Day pediatrico ROMA (ITALPRESS) - Parte dall'Hub vaccinale pediatrico dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma il V-DAY ...

Positano, a Natale le 500 sfilano in Cositera Come il governo vuole arginare la quarta ondata di contagi Covid: il piano per Natale Dalla prossima settimana fino a Natale sarà importante dare un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale ...

