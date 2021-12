Covid, obbligo di Green Pass per i parlamentari. Vaccino ai primi 5 bimbi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre oggi 15 dicembre hanno ricevuto il Vaccino contro il Covid i primi 5 bambini italiani sotto i 12 anni all’Istituto Spallanzani di Roma, per i parlamentari della repubblica resta l’obbligo del Green Pass. Non si può, cioè, entrare in Parlamento senza esibirlo. Covid, obbligo vaccinale Non si vede, del resto, per quale motivo se ogni cittadino che si reca al lavoro deve dimostrare di avere il Pass anti Covid, i rappresentati degli elettori non debbano fare altrettanto quando si recano alla Camera o al Senato. Tanto più che oggi è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per il tutto il personale scolastico, sanitari del soccorso e forze dell’ordine. Bocciato il ricorso di Paragone La ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre oggi 15 dicembre hanno ricevuto ilcontro il5 bambini italiani sotto i 12 anni all’Istituto Spallanzani di Roma, per idella repubblica resta l’del. Non si può, cioè, entrare in Parlamento senza esibirlo.vaccinale Non si vede, del resto, per quale motivo se ogni cittadino che si reca al lavoro deve dimostrare di avere ilanti, i rappresentati degli elettori non debbano fare altrettanto quando si recano alla Camera o al Senato. Tanto più che oggi è entrato in vigore l’vaccinale per il tutto il personale scolastico, sanitari del soccorso e forze dell’ordine. Bocciato il ricorso di Paragone La ...

Adnkronos : Da domani obbligo #vaccino covid per le forze dell'ordine, via arma e multe a chi si defila. - MediasetTgcom24 : Bruxelles: 'L'Italia giustifichi l'obbligo di tampone ai vaccinati Ue' #Covid - SkyTG24 : Covid, stretta su ingressi da Ue: obbligo di test per tutti e quarantena per non vaccinati - AldoAmodeo : RT @ilgiornale: È partito oggi l'obbligo del #vaccino per docenti, forze dell'ordine, militari e personale amministrativo della sanità. Per… - ilbassanese : Covid, obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio comunale -