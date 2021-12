Covid, nuova ordinanza su ingressi da Ue: obbligo tampone e quarantena (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Covid, nuova ordinanza: dal 16 dicembre al 31 gennaio è necessario un test negativo per chi parte dall’Ue e 5 giorni di quarantena per i non vaccinati nuova stretta per fronteggiare la diffusione del Covid. In concomitanza al decreto approvato dal Consiglio dei ministri sulla proroga dello stato di emergenza, il 14 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato una nuova ordinanza. Questa impone l’applicazione di nuove restrizione legate ai viaggi, in particolare agli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. La nuova ordinanza, in vigore dal dal 16 dicembre al 31 gennaio, imporrà l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Coloro che ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 dicembre 2021): dal 16 dicembre al 31 gennaio è necessario un test negativo per chi parte dall’Ue e 5 giorni diper i non vaccinatistretta per fronteggiare la diffusione del. In concomitanza al decreto approvato dal Consiglio dei ministri sulla proroga dello stato di emergenza, il 14 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato una. Questa impone l’applicazione di nuove restrizione legate ai viaggi, in particolare agli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. La, in vigore dal dal 16 dicembre al 31 gennaio, imporrà l’del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Coloro che ...

Advertising

GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - Internazionale : Lo strapotere della Pfizer. L’azienda statunitense domina il mercato dei vaccini contro il covid. E le sue scelte c… - Adnkronos : Si fa vaccinare 10 volte in un giorno contro il #covid al posto di no vax: è accaduto in Nuova Zelanda. - komba_vany : RT @LucaSanarica: Io spero che qualche magistrato, valuti la situazione e avvìi un procedimento penale a carico di tutti gli attori del #CO… - StraNotizie : Covid, Schiavon (Federalberghi Veneto): 'Con nuova ordinanza ingressi si penalizza turismo' -