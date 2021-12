Covid, news. Prorogato fino al 31/3 stato di emergenza. Usa, raggiunti 800mila morti. LIVE (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel nuovo decreto anche la norma sul Super Green Pass in zona bianca. Stretta dell'Italia sui viaggi chi rientra da paesi Ue deve presentare un tampone negativo anche se vaccinato, quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Al via oggi l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel nuovo decreto anche la norma sul Super Green Pass in zona bianca. Stretta dell'Italia sui viaggi chi rientra da paesi Ue deve presentare un tampone negativo anche se vaccinato, quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Al via oggi l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine

