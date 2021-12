Covid, news. Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi 65 ricoveri". LIVE (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente del Cts ribadisce che il vaccino nella fascia 5-11 anni è sicuro e che anche i bambini rischiano di contrarre una forma grave della malattia o avere conseguenze a lungo termine. Draghi difende la stretta dell'Italia sui viaggi: chi rientra da paesi Ue deve presentare un tampone negativo anche se vaccinato, quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Al via oggi l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente del Cts ribadisce che il vaccino nella fascia 5-11 anni è sicuro e che anche irischiano di contrarre una forma grave della malattia o avere conseguenze a lungo termine. Draghi difende la stretta dell'Italia sui viaggi: chi rientra da paesi Ue deve presentare un tampone negativo anche se vaccinato, quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Al via oggi l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine

