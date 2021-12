Covid, nel 2020 oltre 1 milione di nuovi poveri: +21,9% (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pandemia da Covid ha generato nuove sacche di povertà. Ci sono oltre un milione di nuovi poveri nel 2020, con un incremento del +21,9% rispetto al 2019. Di questi, le donne sono 532mila (+22,9%), i giovani 222mila (+23,2%). Sono invece 333mila le famiglie in povertà assoluta in più nel 2020 rispetto al 2019. E’ quanto emerge dal Terzo Rapporto Censis-Tendercapital ‘Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia’. Ad alto rischio nel protrarsi dell’emergenza sono le persone senza risparmi: il 23,1%, ma è il 33,4% tra i bassi redditi, il 29,5% tra i bassi titoli di studio. Tra chi non dispone del cash cautelativo la paura della povertà è più alta. Inoltre dall’inizio della pandemia il 58,5% degli italiani dice di aver vissuto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pandemia daha generato nuove sacche di povertà. Ci sonoundinel, con un incremento del +21,9% rispetto al 2019. Di questi, le donne sono 532mila (+22,9%), i giovani 222mila (+23,2%). Sono invece 333mila le famiglie in povertà assoluta in più nelrispetto al 2019. E’ quanto emerge dal Terzo Rapporto Censis-Tendercapital ‘Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia’. Ad alto rischio nel protrarsi dell’emergenza sono le persone senza risparmi: il 23,1%, ma è il 33,4% tra i bassi redditi, il 29,5% tra i bassi titoli di studio. Tra chi non dispone del cash cautelativo la paura della povertà è più alta. Indall’inizio della pandemia il 58,5% degli italiani dice di aver vissuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid oggi Basilicata, 105 contagi: bollettino 15 dicembre I ricoverati per Covid sono 26 (+1): otto a Potenza e 18, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.602 (+63). Per la vaccinazione, ...

Ambiente urbano e salute, se ne parla nel webinar "Urban health. Respirare in città" Nelle città si diffondono malattie infettive (non ultimo il Covid) e, soprattutto, si innescano ... anche alla luce della nuova attenzione ai temi di One Health nel PNRR. E quando si parla di ...

Covid, news. Locatelli: "Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi 65 ricoveri". LIVE Sky Tg24 Covid – Emilia-Romagna, assunzioni per rafforzare la rete di tracciamento in quanto attività direttamente collegata alla lotta al Covid-19, quindi non rientrante nel blocco. Allo stesso modo del personale impegnato nella campagna vaccinale, che la Regione sta ulteriormente ...

La paura del Covid condiziona la ripresa e i consumi Insieme a questo disagio psicologico soggettivo, la pandemia ha generato anche nuove sacche di povertà. Ci sono oltre un milione di nuovi poveri nel 2020, con un incremento del +21,9% rispetto al 2019 ...

