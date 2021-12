Covid, la Coppa d'Africa 2022 rischia la cancellazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa d’Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 potrebbe essere cancellata a causa della preoccupazione per la variante omicron. Lo riporta ‘Rmc Sport’. A l momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale ma ai ct delle varie selezioni sarebbe stata anticipata questa ipotesi. Dietro la possibile cancellazione della Coppa ci sarebbe la spinta di diversi club di Premier League, i più colpiti in queste settimane dal virus, intenzionati a trattenere i loro giocatori per evitare che debbano sottoporsi a una quarantena di ritorno dal torneo Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lad’in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraiopotrebbe essere cancellata a causa della preoccupazione per la variante omicron. Lo riporta ‘Rmc Sport’. A l momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale ma ai ct delle varie selezioni sarebbe stata anticipata questa ipotesi. Dietro la possibiledellaci sarebbe la spinta di diversi club di Premier League, i più colpiti in queste settimane dal virus, intenzionati a trattenere i loro giocatori per evitare che debbano sottoporsi a una quarantena di ritorno dal torneo

