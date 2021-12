Covid Italia, Ue: “Nessuna notifica su tamponi obbligatori per viaggi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Non abbiamo ricevuto alcuna notifica sui test obbligatori per i viaggiatori” diretti in Italia provenienti da altri Paesi Ue, inclusi i vaccinati contro la Covid-19, misura annunciata ieri sera con un’ordinanza del Ministero della Salute. Lo sottolinea il portavoce della Commissione Europea per la Giustizia Christian Wigand, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Per mantenere un approccio coordinato – ricorda Wigand – gli Stati membri sono obbligati ad informare la Commissione e gli altri Stati membri in anticipo, quando decidono” restrizioni aggiuntive ai viaggiatori intra Ue. “Abbiamo ricordato all’Italia questi obblighi: restrizioni aggiuntive sono solo possibili quando necessarie. Guarderemo alle misure annunciate quando saranno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Non abbiamo ricevuto alcunasui testper iatori” diretti inprovenienti da altri Paesi Ue, inclusi i vaccinati contro la-19, misura annunciata ieri sera con un’ordinanza del Ministero della Salute. Lo sottolinea il portavoce della Commissione Europea per la Giustizia Christian Wigand, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Per mantenere un approccio coordinato – ricorda Wigand – gli Stati membri sono obbligati ad informare la Commissione e gli altri Stati membri in anticipo, quando decidono” restrizioni aggiuntive aiatori intra Ue. “Abbiamo ricordato all’questi obblighi: restrizioni aggiuntive sono solo possibili quando necessarie. Guarderemo alle misure annunciate quando saranno ...

