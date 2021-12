Covid: in Lombardia 29 morti e 4.765 nuovi positivi, 250 a Bergamo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 4.765 i nuovi positivi al Covid in Lombardia a fronte dei 134.761 tamponi effettuati, secondo il report della Regione di mercoledì 15 dicembre. I decessi sono 29, quattro i ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti dedicati, dove si trovano 1.189 persone, mentre in terapia intensiva il dato si abbassa di un’unità rispetto a ieri: i ricoverati sono 145. A Bergamo i nuovi positivi sono 250. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 134.761, totale complessivo: 22.298.928 – i nuovi casi positivi: 4.765 – in terapia intensiva: 145 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.189 (+4) – i decessi, totale complessivo: 34.648 (+29) I nuovi casi per provincia Milano: 1.687 di cui 703 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 4.765 ialina fronte dei 134.761 tamponi effettuati, secondo il report della Regione di mercoledì 15 dicembre. I decessi sono 29, quattro i ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti dedicati, dove si trovano 1.189 persone, mentre in terapia intensiva il dato si abbassa di un’unità rispetto a ieri: i ricoverati sono 145. Asono 250. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 134.761, totale complessivo: 22.298.928 – icasi: 4.765 – in terapia intensiva: 145 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.189 (+4) – i decessi, totale complessivo: 34.648 (+29) Icasi per provincia Milano: 1.687 di cui 703 a Milano ...

