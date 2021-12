Covid in Campania, sale il tasso di positività: aumentano anche i ricoveri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.621 i nuovi positivi in Campania su 37.416 tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi nel bollettino giornaliero. Il tasso di positività si attesta al 4,33%, un punto in percentuale in più rispetto a ieri, quando era al 3,22%. Si contano purtroppo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.621 i nuovi positivi insu 37.416 tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi nel bollettino giornaliero. Ildisi attesta al 4,33%, un punto in percentuale in più rispetto a ieri, quando era al 3,22%. Si contano purtroppo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Adnkronos : In #Campania stop a feste in piazza a #Capodanno: l'ordinanza di De Luca. - OperaFisista : Covid, le città richiudono per le feste: niente evento di Capodanno a Milano, annullato a Roma. Dal Trentino alla C… - antonellaa262 : Annunciata da giorni, è arrivata la stretta natalizia contro il contagio da Covid 19 in Campania: tutti i divieti n… - cronachecampane : Aumento dei ricoveri covid in Campania: positività al 4,33% #Covid #cronacanapoli #flashnews #tassodipositività - CarmenGerardo87 : RT @Adnkronos: In #Campania stop a feste in piazza a #Capodanno: l'ordinanza di De Luca. -