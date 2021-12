Covid, in Campania aumentano l’incidenza e il numero di ricoverati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.621 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 37.416 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 4,33%, rispetto al 3,22 di ieri. Sei le nuove vittime, di cui due decedute nelle ultime 48 ore e quattro in precedenza. Si conferma il trend di crescita dei ricoveri in degenza, oggi 395 (+14), mentre quelli in intensiva sono in lieve calo a quota 25 (-3). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.621 Test: 37.416 Deceduti: 2 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 395 (**) Posti letto Covid e Offerta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.621 i nuovi positivi alin, su 37.416 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 4,33%, rispetto al 3,22 di ieri. Sei le nuove vittime, di cui due decedute nelle ultime 48 ore e quattro in precedenza. Si conferma il trend di crescita dei ricoveri in degenza, oggi 395 (+14), mentre quelli in intensiva sono in lieve calo a quota 25 (-3). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.621 Test: 37.416 Deceduti: 2 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 395 (**) Posti lettoe Offerta ...

