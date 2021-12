Covid, impennata di contagi oggi nelle Marche. Tre le vittime, +14 i ricoveri. Crescono del 70% i positivi nelle fasce 0 - 18 anni. Come ... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Il Covid non molla la presa sulle Marche in bilico verso la zona gialla tra Natale e Capodanno. Anzi, il contagio corre ogni giorno di più, un incremento che consiglia di alzare la guardia, o ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Ilnon molla la presa sullein bilico verso la zona gialla tra Natale e Capodanno. Anzi, ilo corre ogni giorno di più, un incremento che consiglia di alzare la guardia, o ...

Advertising

cagliaripad : Covid, impennata nell’isola: 250 casi in 24 ore e ricoveri in aumento - zazoomblog : Covid impennata di contagi oggi nelle Marche. Crescono del 70% i positivi nelle fasce 0 - 18 anni. Come corre il vi… - infoitinterno : Covid, in Puglia impennata di nuovi casi: 598 su oltre 26mila tamponi. Altre 5 vittime (16 in tre giorni) - LecceSette : Covid, ulteriore impennata di contagi: 598 casi e cinque decessi nelle ultime 24 ore - messina_oggi : I consumi dei beni durevoli oltre 70 mld, +2% sui livelli pre-CovidROMA (ITALPRESS) - Con un'impennata dei consumi… -