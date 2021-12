Covid | il bollettino di oggi 15 dicembre

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi15: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 23.195 contagi, 129 morti, 14.802 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia.634.638 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 3,7% (+1,0%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +7, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +146 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Vaccino, in Campania ...

I dati della Regione Sono 452 oggi i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 15 dicembre, secondo i dati deldella Regione. Si registra un morto, che porta a 1.278 il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno ...Numeridella regione Sono 105 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati deldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (102 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.502 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono ...