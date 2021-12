Covid, gli Usa superano quota 800 mila morti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, il Paese più colpito dalla pandemia, hanno superato le 800 mila vittime per Covid - 19. Lo conferma la Johns Hopkins University. I leader dem della Camera e del Senato, Nancy Pelosi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, il Paese più colpito dalla pandemia, hanno superato le 800vittime per- 19. Lo conferma la Johns Hopkins University. I leader dem della Camera e del Senato, Nancy Pelosi e ...

