Covid Germania oggi, oltre 51mila contagi e 453 morti in 24 ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Covid Germania oggi, sono stati 51.301 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Mentre i morti attribuiti al Covid sono stati 453. Scende ancora dunque nel Paese l’incidenza settimanale di casi di contagio da coronavirus per 100mila abitanti: dai 375 di ieri a 353. Una settimana fa erano stati 427. Una settimana fa i contagi in un giorno erano stati 69.601, i decessi 527. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021), sono stati 51.301 ida coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Mentre iattribuiti alsono stati 453. Scende ancora dunque nel Paese l’incidenza settimanale di casi dio da coronavirus per 100mila abitanti: dai 375 di ieri a 353. Una settimana fa erano stati 427. Una settimana fa iin un giorno erano stati 69.601, i decessi 527. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

EmMicucci : RT @Adnkronos: In #Germania oltre 51mila contagi e 453 morti nelle ultime 24 ore. #covid - BinaryOptionEU : RT 'In #Germania oltre 51mila contagi e 453 morti nelle ultime 24 ore. #covid - lifestyleblogit : Covid Germania oggi, oltre 51mila contagi e 453 morti in 24 ore - - italiaserait : Covid Germania oggi, oltre 51mila contagi e 453 morti in 24 ore - Adnkronos : In #Germania oltre 51mila contagi e 453 morti nelle ultime 24 ore. #covid -