Covid Gb, Ricciardi: “Terribile record contagi, tragedia per loro ma problema per noi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Crescita record di contagi Covid in Gran Bretagna con 78.610 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Risale allo scorso 8 gennaio il precedente ‘giorno nero’, con 68.053 casi. “Congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo 2 anni di errori ha finalmente raggiunto il Terribile record di quasi 80mila casi al giorno (e l’inverno non è ancora arrivato)” scrive su Twitter Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. “tragedia per loro, ma problemi anche per l’Europa data l’incredibile mobilità dei cittadini” sottolinea Ricciardi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Crescitadiin Gran Bretagna con 78.610 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Risale allo scorso 8 gennaio il precedente ‘giorno nero’, con 68.053 casi. “Congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo 2 anni di errori ha finalmente raggiunto ildi quasi 80mila casi al giorno (e l’inverno non è ancora arrivato)” scrive su Twitter Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. “per, ma problemi anche per l’Europa data l’incredibile mobilità dei cittadini” sottolinea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Ogni mese spendiamo 50 milioni di euro per curare i No Vax' (VIDEO) - italiaserait : Covid Gb, Ricciardi: “Terribile record contagi, tragedia per loro ma problema per noi” - gi_giubilei : La proroga dello stato d'emergenza voluta da Draghi e decisiva per la lotta al covid. Walter Ricciardi a Radio Imma… - Newsinunclick : Ricciardi: “Covid durerà per tutto il 2022” - puresoulfree : Grandi PDM -