Covid | Forciniti demolisce il Green Pass | “è un ricatto di Stato | mai visto combattere una guerra sospendendo militari e medici”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Forciniti

StrettoWeb

... partecipazione al voto le conosciamo tutti, ma snoccioliamole ancora una volta: pandemia, ... come per esempio ha denunciato in Uruguay il bravo collega? Ferma restando la palese ......alla maestra Matilde Dattoli e a Carmine D'Angelo che hanno preso la propria lotta contro il. ...- Denise Anna DI TOMMASO voto esame 100/100 - Oresta FRATE voto esame 100/100 - Carmela...Gli onorevoli sono tutti di Alternativa, denunciano la lesione delle prerogative del parlamentare di 'poter esercitare il mandato ricevuto dal corpo ...Immagini crude in un foglio distribuito dai no-vax, si paragona ancora la Shoah con la profilassi per il Covid. Altri messaggi antiscientifici ...