Covid, Figliuolo “Pronti a vaccinare casa per casa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Guardando ai numeri, il bilancio della campagna vaccinale basata sul piano elaborato subito dopo la mia nomina da parte del presidente Mario Draghi è senz’altro positivo”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid-19.L’ultimo miglio della campagna vaccinale “con i team sanitari mobili porterà le vaccinazioni nelle zone remote del Paese, casa per casa, in favore di persone anziane e fragili che hanno difficoltà ad accedere alla vaccinazione”, spiega.“Con il coordinamento e il sostegno logistico della struttura commissariale, le Regioni e le Province autonome, grazie anche al contributo della Protezione Civile, della Difesa, di enti pubblici e privati, delle professioni mediche e delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Guardando ai numeri, il bilancio della campagna vaccinale basata sul piano elaborato subito dopo la mia nomina da parte del presidente Mario Draghi è senz’altro positivo”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il generale Francesco Paolo, commissario per l’emergenza-19.L’ultimo miglio della campagna vaccinale “con i team sanitari mobili porterà le vaccinazioni nelle zone remote del Paese,per, in favore di persone anziane e fragili che hanno difficoltà ad accedere alla vaccinazione”, spiega.“Con il coordinamento e il sostegno logistico della struttura commissariale, le Regioni e le Province autonome, grazie anche al contributo della Protezione Civile, della Difesa, di enti pubblici e privati, delle professioni mediche e delle ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: Natale sicuro, pronti a vaccinare casa per casa #covid - LiciaRonzulli : Congratulazioni al Generale #Figliuolo per la nomina alla guida del comando operativo di vertice interforze #Covid.… - agambella : RT @dottorbarbieri: ?????? Il Consiglio dei ministri, riunito questa sera, ha deliberato la nomina del commissario straordinario all'emergenz… - MarxKarletto : - RCN_101 : Covid, Figliuolo: Natale sicuro, pronti a vaccinare casa per casa -