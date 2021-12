Covid: Figliuolo, nuovo comandante del Covi, fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terza dose, approvvigionamento, distribuzione del vaccino contro il Covid e la promozione a comandante del Covi (Comando operativo di vertice interforze). Sono alcuni tra i temi che il generale Francesco Paolo Figliuolo ha trattato in un'intervista rilasciata a La Stampa del 15 dicembre, in cui è stato fatto il punto della situazione su una campagna vaccinale che resta un passaggio cruciale nella sfida contro il virus. Campagna vaccinale in Italia, gli obiettivi fino al 26 dicembre Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus ha sottolineato come, al momento, i "target minimi" delle inoculazioni quotidiane abbiano avuto il pieno rispetto della tabella di marcia prevista. Figliuolo ha evidenziato come le Regioni stiano ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terza dose, approvvigionamento, distribuzione del vaccino contro ile la promozione adel(Comando operativo di vertice interforze). Sono alcuni tra i temi che il generale Francesco Paoloha trattato in un'intervista rilasciata a La Stampa del 15 dicembre, in cui è stato fatto il puntosituazione su una campagna vaccinale che resta un passaggio cruciale nella sfida contro il virus. Campagna vaccinale in Italia, glifino al 26 dicembre Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus ha sottolineato come, al momento, i "target minimi" delle inoculazioni quotidiane abbiano avuto il pieno rispettotabella di marcia prevista.ha evidenziato come le Regioni stiano ...

