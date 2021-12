Covid, farmaci salvavita truffa. Finto turista circuiva anziane: arrestato a Genova (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con l’aiuto di un complice al telefono chiedeva due chili d’oro per il parente malato. In manette un giovane. “Le vittime soggiogate dalla paura dell’epidemia” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con l’aiuto di un complice al telefono chiedeva due chili d’oro per il parente malato. In manette un giovane. “Le vittime soggiogate dalla paura dell’epidemia”

