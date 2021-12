Covid: Ecdc, vaccinazione da sola non basta contro variante Omicron (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "E' necessaria una rapida reintroduzione e rafforzamento degli interventi non farmaceutici per ridurre la trasmissione", dice il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Leggi su rainews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "E' necessaria una rapida reintroduzione e rafforzamento degli interventi non farmaceutici per ridurre la trasmissione", dice il centro europeo per la prevenzione e illlo delle malattie

