Covid, Draghi news: "Vaccino essenziale per restare aperti" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dalla strage di Ravanusa alla lotta al Covid al caro - bollette . Sono alcuni dei temi toccati dal premier Mario Draghi nel corso delle comunicazioni al Parlamento in vista del consiglio Ue di domani. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dalla strage di Ravanusa alla lotta alal caro - bollette . Sono alcuni dei temi toccati dal premier Marionel corso delle comunicazioni al Parlamento in vista del consiglio Ue di domani. ...

Advertising

marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - CaressaGiovanni : Proroga dello stato d'emergenza: prolungato fino al 31 marzo. #Draghi #Mattarella #Covid #Quirinale @NatangeloM - robertopontillo : RT @GiovaQuez: Draghi: 'L'inverno e la diffusione della variante #Omicron ci impongono la massima attenzione. I contagi sono in aumento in… -