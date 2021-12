Covid: Draghi, 'green pass strumento libertà, ma essenziale rispetto regole' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il green pass è uno strumento di libertà e va valorizzato, ma deve essere accompagnato anche dall'osservanza delle regole. Il rigore nell'osservanza delle regole con il riacutizzarsi della pandemia è sempre più importante". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ilè unodie va valorizzato, ma deve essere accompagnato anche dall'osservanza delle. Il rigore nell'osservanza dellecon il riacutizzarsi della pandemia è sempre più importante". Lo ha detto il premier Mario, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.

