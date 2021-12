Covid: Danimarca, positiva la principessa Maria (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La principessa della Corona di Danimarca, Maria, è risultata positiva al Covid. Lo annuncia la Corte del Regno in una nota, precisando che si trova in isolamento in un'ala del Palazzo Amalienborg a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladella Corona di, è risultataal. Lo annuncia la Corte del Regno in una nota, precisando che si trova in isolamento in un'ala del Palazzo Amalienborg a ...

Covid, la Grecia segue l'Italia: 'Tampone obbligatorio per chi entra nel Paese' Leggi anche > Inizialmente il governo greco aveva annunciato il provvedimento solo per i viaggiatori provenienti da Gran Bretagna e Danimarca , ma poi la decisione è stata quella di estendere la ...

Nuova Europa Auto, bus, treni e aerei: ecco cosa cambia dal 16 dicembre Dopo l'introduzione del Super Green Pass, scattano nuove restrizioni sugli spostamenti da e per l'estero. Cosa bisogna sapere su mobilità e trasporti ...

Covid, la Grecia segue l'Italia: «Tampone obbligatorio per chi entra nel Paese» Dopo la decisione presa la Governo Draghi di imporre il tampone molecolare a chi entra nel Paese, anche ai vaccinati, la Grecia ha annunciato la nuova restrizione per chi arriva dall'estero.

