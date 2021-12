Covid, cresce la percentuale di non vaccinati in terapia intensiva: ora è al 74% – Il report (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) ha individuato 16 ospedali da monitorare per verificare la presenza di non vaccinati nei reparti di terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e il 14 dicembre questo dato è salito al 74 per cento. In generale il numero di pazienti in rianimazione ha registrato un incremento che in sette giorni è arrivato al 17 per cento. Fiaso ha raccolto anche altri dati sulle terapie intensive: la media di età dei pazienti vaccinati ricoverati in questi reparti è di 70 anni e nell’80 per cento dei casi si tratta di persone affette da altre patologie. Tra i No vax solo il 52 per cento ha altre malattie altre all’infezione da Coronavirus e l’età media scende a 64 anni. Secondo Fiaso però bisogna fare anche un’altra distinzione. La maggior parte di pazienti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) ha individuato 16 ospedali da monitorare per verificare la presenza di nonnei reparti di. Nella settimana tra il 7 e il 14 dicembre questo dato è salito al 74 per cento. In generale il numero di pazienti in rianimazione ha registrato un incremento che in sette giorni è arrivato al 17 per cento. Fiaso ha raccolto anche altri dati sulle terapie intensive: la media di età dei pazientiricoverati in questi reparti è di 70 anni e nell’80 per cento dei casi si tratta di persone affette da altre patologie. Tra i No vax solo il 52 per cento ha altre malattie altre all’infezione da Coronavirus e l’età media scende a 64 anni. Secondo Fiaso però bisogna fare anche un’altra distinzione. La maggior parte di pazienti ...

Advertising

borghi_claudio : Ebbene si, adoro i Tories inglesi. E adoro i loro gruppi di pressione interni. Senza il gruppo ERG la Brexit non ci… - infoitsalute : Covid, cresce la percentuale di non vaccinati in terapia intensiva: ora è al 74% – Il report - FRattalino : Nonostante l’ultimo #RapportoCensis evidenzi le criticità che ancora permangono, si apre uno spiraglio di speranza… - siciliafeed : 'Non è possibile organizzare, con una buona fetta della popolazione contagiata': Covid, il sindaco nisseno sospende… - AvvenirediCal : Covid in Calabria, cresce la curva dei ricoveri: il bollettino ?? Approfondisci qui tutti i numeri:… -