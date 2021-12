Covid | Colaiacovo Confindustria Alberghi | “Omicron rallenta prenotazioni vacanze | confusione da nuova ordinanza”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Purtroppo, l’apparizione della varianteha determinato unmento delleperché l’incertezza del quadro complessivo e delle regole spinge le persone ad attendere all’ultimo minuto per prenotare le proprie”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Maria Carmela, presidente di Associazione Italiana, sulle nuove misure di contenimento della pandemia introdotte dal governo con l’del ministro della Salute, Roberto Speranza che fissa l’obbligo del tampone per chi arriva in Italia dall’Europa. Secondo“la difficoltà, come sempre in questi casi, è legata alle tempistiche perché le misure arrivano proprio a pochi giorni dalle feste e dall’apertura della stagione ...

Secondo"la difficoltà, come sempre in questi casi, è legata alle tempistiche perché le misure arrivano proprio a pochi giorni dalle feste e dall'apertura della stagione turistica ......gli operatori sono stati i nuovi timori sorti per le prime notizie sulla variante omicron del... Per il presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi"in montagna si ..."Purtroppo, l’apparizione della variante Omicron ha determinato un rallentamento delle prenotazioni perché l’incertezza del quadro complessivo e delle regole spinge le persone ad attendere all’ultimo ...I rischi di un nuovo calo di presenze per le feste di Natale: timori per le disdette di viaggiatori Usa dopo l’invito a evitare l’Italia ...