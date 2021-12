Covid | anche la Grecia introduce restrizioni per i viaggiatori Prima dell’Italia lo avevano già fatto Irlanda e Portogallo

Advertising

ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - repubblica : Vaccino, al via dosi ai bimbi. Locatelli: 'Anche tra i piccoli ricoveri e morti. Il 7% ha sindrome post Covid, ci.… - Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Anche tra i bimbi ricoveri e morti, vaccinare'. - luckystrike2030 : RT @Teresat73540673: Il dott. Bassetti, dice: bisogna salvare tutti,anche solo una vittima,non é accettabile,quindi vaccini x tutyi,anche i… - Teresat73540673 : Ora ho capito, di covid continuano a morire vecchi,anche se vaccinati, ma giusto che tutti ci vacciniamo 2/3/4/5/..… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche

Il Fatto Quotidiano

Se i genitori sono vaccinati o guariti dal- 19, per i più piccoli non ci sarà bisogno di ... La Grecia introduce l'obbligo di tampone per tutti i viaggiatori Nelle ultime orela Grecia ha ...Tra le vittime delregistrate nelle ultime 24 ore compareil nome di Giorgos Tragas, noto commentatore sui media greci. Affetto da diabete, Tragas, 71 anni, era stato molto critico verso ...AGI - Il Covid cancella concertoni e feste di piazza in molte città italiane. A causa della continua crescita dei contagi e dell'avanzare della variante Omicron, anche questo passaggio al 2022 non ...(Reggionline) Il nuovo decreto prevede anche il super Green pass in zona bianca: precluse ai non vaccinati attività come ristoranti al chiuso, cinema e discoteche. di Valentina Santarpia. Gli ...